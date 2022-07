Kristen Bell gibt ihren Kindern Schlafmittel

Gefährlicher Trend in den USA: Immer mehr Mütter verabreichen ihren Kindern Melatonin-Gummibärchen – auch Schauspielerin Kristen Bell bekannte sich nun in einem Interview dazu.

Schauspielerin Kristen Bell sorgt mit ihren Erziehungsmaßnahmen für Aufregung: In einem Interview mit "E! News" erzählt sie, dass sie ihren Kindern Schlafmittel in Form von Gummibärchen verabreicht, damit sie und ihr Mann "eine gute Zeit" haben können. Die „Nascherei“ sei vor allem zum Einsatz gekommen, als alle noch zu viert im Eltern-Zimmer geschlafen haben. Bell: „Wir wollen nicht schlafen gehen, wenn sie schlafen gehen wollen.“ Deswegen haben die Eltern mit Kopfhörern TV geguckt, während die Mädchen daneben versuchten, einzuschlafen. Damit die zwei Kinder schneller müde werden, griffen Kristen und ihr Mann Dax zu Melatonin-Gummibären. „Es knockt sie schneller aus, das ist großartig“, so Bell.

Kindern Schlafmittel-Gummibären zu verabreichen scheint in den USA gerade ein immer größer werdender Trend zu werden. Auf Tiktok filmen sich "Melatonin-Moms", wie sie ihre Kinder mit den vermeintlichen Süßigkeiten ausknocken.

Experten warnen jedoch vor zu hohem Konsum. Kinder könnten dadurch auch tagsüber müde werden und Kopfschmerzen oder Konzentrationsprobleme bekommen.