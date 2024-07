Der Fußballer kommt auch bei den Frauen sehr gut an.

Einer, der viel Glück in der Liebe UND im Spiel hat, ist der französische Starkicker Kylian Mbappé (25).

Mehr zu Mbappé

Mbappés Privatleben ist ein Geheimnis und doch gibt es viele Gerüchte über seine Liebschaften.

Diese Damen sollen das Herz von Kylian Mbappé schon erobert haben

Emma Smet: Von 2019 bis 2021 soll er mit der französischen Comedienne zusammen gewesen ein.

Alicia Ayliès: auch der "Miss France 2017" wird eine Beziehung mit ihm nachgesagt. Sie hat das in Interviews weder bejaht noch verneint...

Stars: Auch große Namen werden im Zusammenhang mit Mbappé genannt. Darunter Naomi Campbell, Kylie Jenner, das erste Transgender-Model des Playboys, Ines Rau, oder Model Stephane Rose Bertram.

Politischer Appell

Dass der Kicker nicht nur erfolgreich und beliebt sondern auch ernsthaft an der Zukunft seines Landes interessiert iat, hat er nun bewiesen: Vor der entscheidenden zweiten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich hat Fußball-Superstar Kylian Mbappé erneut dazu aufgerufen, einen Wahlsieg des rechtsnationalistischen Rassemblement National (RN) zu verhindern. "Es ist eine brenzlige Situation. Wir dürfen nicht erlauben, dass unser Land in die Hände dieser Leute fällt", sagte der 25-Jährige am Donnerstag in Hamburg bei der Pressekonferenz zum EM-Viertelfinale gegen Portugal