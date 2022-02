Kylie Jenner gab schon eine Million für ihr Baby aus

Kylie Jenners Sohn Wolf lebt jetzt schon wie ein kleiner König.

Am 2. Februar kam Kylie Jenners (24) und Travis Scotts (30) zweites Kind namens Wolf Webster zur Welt. Nachdem Stormis kleiner Bruder nicht viel mehr als zwei Wochen alt ist, soll die berühmte Unternehmerin bereits sage und schreibe eine Million US-Dollar für ihr Baby ausgegeben haben.

14-köpfiges Team & Luxus-Garderobe

Laut dem Magazin Closer, steht für Baby Wolf bereits ein eigenes Betreuer-Team bereit, bestehend aus acht Kindermädchen, einem Bodyguard, einem Chauffeur, einer Masseurin, einem Stylisten und zwei Säuglingsschwestern. In Wolfs Kleiderschrank finden sich dank persönlichem Stylisten ausnahmslos Marken-Strampler und Luxus-Babymarken. Laut Insider ist Kylie, die durch ihre Kosmetikfirma im Alter von nur 19 Jahren zur US-Milliardärin wurde, eine sehr engagierte Mutter, aber auch eine viel beschäftigte Karrierefrau. "Wenn sie arbeitet, will sie sicher sein, dass sich das beste Team um ihre Kinder kümmert", so ein Bekannter der Familie zu Closer.

Dior-Kinderwagen, Tiffany-Schmuck & Koch

Bereits bei der Baby-Party gab es luxuriöse Geschenke für Kylie und ihren kleinen Buben, darunter ein Dior-Buggy um 8.000 Dollar und Tiffany & Co.-Andenken. Zusätzlich zu einem luxuriösen Kinderzimmer, habe Kylie einen ganzen Flügel ihrer Mega-Villa für ihr Neugeborenes herrichten lassen, der auch ein luxuriöses Baby-Spa, einen "Sinnesraum" und ein Spielzimmer für ihn und seine Schwester umfasst. Und auch um ihren After-Baby-Body kümmern sich Experten. „Kylie hat auch einen im Haus lebenden postnatalen Koch eingestellt, um ihr gesunde, nahrhafte Mahlzeiten zuzubereiten, die speziell entwickelt wurden, um ihrem Körper bei der Reparatur zu helfen", verriet der Insider.