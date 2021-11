Nackte Haut und Tattoos: Lady Gaga ganz nackt auf dem Cover der britischen Vogue.

Lady Gaga weiß seit Jahren, wie sie sich in Szene setzen kann. Nun hat sie sich für ein ganz besonderes Cover ausgezogen: Lady Gaga posiert nackt auf dem Titelblatt der britischen Vogue!

Lady Gaga: Nackt auf Vogue-Cover

Dabei zeigt die 35-Jährige Sängerin, die auch als Schauspielerin tätig ist, nicht nur ihre Körperform, sondern ach, was ihr unter die Haut geht. Der Blick ist frei auf einige Tattoos der Künstlerin, die sich auf dem Oberschenkel und am Rücken befinden.

Marketing für neuen Film

Anlass der Entblößung ist die Premiere ihres neuesten Films: "House of Gucci", der demnächst in den Kinos zu sehen sein wird. In dem Streifen, bei dem Ridley Scott Regie geführt hat, dreht sich alles um die Ermordung des Gucci Erben Maurizio. Der war 1995 auf den Stufen seines Bürogebäudes umgekommen.