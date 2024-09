Lana del Rey: Geheim-Hochzeit im Krokodil-Sumpf

Die Sängerin hat ihrem Jeremy Dufrene das Ja-Wort gegeben

Lana Del Rey ist jetzt ganz offiziell eine verheiratete Frau, nachdem sie am Donnerstag den Gator-Tourguide Jeremy Dufrene geheiratet hat – nur einen Monat, nachdem ihre Beziehung überhaupt bekannt wurde. Das ungleiche Paar gab sich das Ja-Wort am Wasser in Des Allemandes, Louisiana – demselben Ort, an dem Dufrene seine beliebten Sumpfboot-Touren anbietet.

Wunderschöne Braut

Auf Fotos und Videos, die "DailyMail" vorliegen, ist die 39-jährige „Born To Die“-Sängerin zu sehen, wie sie mit einem Blumenstrauß in der Hand von ihrem Vater Robert Grant zum Altar geführt wird. Lana strahlte in einem fließenden weißen Hochzeitskleid. Ihre Haare waren zu einem lockigen Pferdeschwanz gebunden, der über die Schulter fiel. Auf Instagram hat Lana bisher nichts gepostet. Die Fans kommentieren aber fleißig alte Postings.

"Was, du bist verheiratet?" und "Ich gratuliere dir. Ich hoffe, ihr werdet unendlich glücklich", lauten zwei der unzähligen Kommentare zu einem Zeitungsartikel.