Simone Lugner verrät: "In DIESEM Moment beschloss Richard, mich zu heiraten"

In einem Hotelzimmer sah Richard Lugner, dass sie die Richtige für ihn ist

Die Liebesgeschichte von Richard Lugner (†91) und seiner Witwe Simone fand erst über Umwege ein Happy End. 2020 lernten sich die beiden über einen oe24-Aufruf kennen. Damals suchte Mörtel ganz gezielt nach einer neuen Frau an seiner Seite - und er fand sie. Simone war fortan auf allen Events die Lieblingsbegleitung, es folgte der Antrag zu seinem Geburtstag im Oktober 2021. Wenig später verlautbarte man die Trennung.

Simone: "Ich stand ohne Kleid vor ihm"

Erst dieses Jahr fanden Simone und Richard dann wieder zueinander und beschlossen zu heiraten. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich ein 91-Jähriger noch einmal vor den Altar begeben möchte? "Wir waren in einem Hotelzimmer und ich hatte kein Kleid an. Da hat er zu mir gesagt: 'Jetzt schaust du aus wie eine Frau Lugner.' Was auch immer er in dem Moment gesehen hat, es war der Moment, wo ihm die Eheschließung in den Sinn kam", verrät sie gegenüber oe24. Kein Kleid klingt ja wie nackt? "Nein, ich hatte normale Kleidung, also eine Hose an."





Im Brautkleid am Friedhof

Wie mehrere Medien berichten, wolle Simone am 12. Oktober (an dem Tag hätte die kirchliche Segnung ihrer Hochzeit stattgefunden) im Brautkleid zu seinem Grab spazieren. Sie werde sich dafür genau so herrichten, wie sie es für diesen besonderen Tag getan hätte, wenn Richard noch am Leben wäre. Irgendwie schön und ein bisschen gruselig zugleich.