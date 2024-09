Simone Lugner verzweifelt: "Keiner gibt mir Auskunft"

Die Witwe des Baumeisters steht vor einer neuen Herausforderung

Seit dem Tod ihres Mannes Richard Lugner (†91) sind 45 Tage vergangen - 72 Tage war Simone mit ihrem Richard verheiratet. Österreichs beliebtester Society-Löwe hinterlässt eine große Lücke, die unmöglich zu füllen ist. Das stellte auch seine Witwe traurig fest. Für sie kommen jetzt auch noch die administrativen Angelegenheiten hinzu. Sie weiß nicht, ob sie in der Villa im 19. Bezirk bleiben kann und versucht derzeit an Papiere zu kommen.

Simone Lugner: "Ich kämpfe damit"

Simone ist Angestellte in der Lugner City und weiß nicht, ob sie sich die Kosten leisten kann, die in der Villa anfallen. "Ich kämpfe gerade damit, an die laufenden Verträge für Versicherung, Strom, Gas, Gemeindeabgabe und so weiter zu kommen. Das ist gar nicht einfach. Alle schieben die Datenschutzverordnung vor und niemand gibt mir Auskunft." Es sei zum Verzweifeln. Außerdem sei sie sehr einsam im Haus.

Lugners Villa in Döbling





Simone will nicht alleine bleiben

"Richards Freigabe habe ich schon zu Lebzeiten bekommen, als damals die Causa Lauda-Witwe in den Medien war. Ich will nicht ewig alleine bleiben in dem großen Haus, aber es hat 40 Jahre gedauert, bis ich Richard kennenlernte. Und ich weiß nicht ob ich wieder einen passenden Mann finde", erklärt sie gegenüber oe24. Auf der aktiven Suche sei sie aber momentan natürlich nicht.