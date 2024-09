Ex-Mitarbeiter packen aus: Herzogin Meghan als 'Dämon' hinter den Palastmauern

Herzogin Meghan (43) steht erneut in der Kritik, was ihrem ohnehin angekratzten Image nicht zugutekommt.

Bereits während ihrer Zeit im britischen Königshaus machte sie sich wenig Freunde. Es wurde berichtet, dass sie Mitarbeiter hart angegangen habe, und sogar von Mobbing war die Rede.

Diese Anschuldigungen werden nun durch Aussagen ehemaliger Angestellter im US-Magazin „Daily Beast“ bestätigt. Meghan soll als „Dämon“ bekannt gewesen sein und ihre Angestellten oft ihre Launen spüren lassen. Die Vorwürfe wiegen schwer, und mehrere Insider äußerten sich dazu.

"Psychotische Momente"

Ein früherer Palastmitarbeiter beschrieb gegenüber dem Magazin „sehr schlimme, sogar psychotische Momente“. Er berichtete, dass Angestellte sowohl persönlich als auch am Telefon „fertiggemacht“ wurden und sich danach „wie Schei*e“ fühlten. Eine andere Mitarbeiterin, die vor der Hochzeit von Harry und Meghan eng mit ihr zusammenarbeitete, erklärte: „Sie ist charmant, solange alles nach ihrem Willen läuft, aber ein echter Dämon, wenn es nicht so läuft.“

Ein weiteres Beispiel lieferte ein Insider, der von einem Floristen berichtete, der wegen eines kleinen Details zu einem Blumenstrauß, das er online geteilt hatte, ohne Meghan zu erwähnen, eine halbe Stunde lang angeschrien wurde. Das Floristikunternehmen beendete daraufhin die Zusammenarbeit.

Diktatorin in High Heels

Ähnliche Berichte gibt es auch aus Meghan und Harrys aktuellem Leben in Kalifornien. Ein Insider erzählte dem „Hollywood Reporter“, dass Meghan auch dort „unerbittlich“ sei. „Sie marschiert herum wie eine Diktatorin in High Heels, bellt Befehle und hat bereits erwachsene Männer zum Weinen gebracht“, so die Quelle. Viele Mitarbeiter hätten Angst vor ihr, da sie keinen Rat annehme und sich über andere lustig mache.

Trotz der negativen Berichte gibt es auch positive Stimmen. Mitarbeiter, die aktuell für Meghan arbeiten, beschrieben sie im Interview mit „Us Weekly“ als „die besten Chefs aller Zeiten“. Sie berichteten, Meghan zeige ihre Wertschätzung, indem sie bei Hausbesuchen Körbe mit Blumen, Obst und Hühnereiern überreicht.

Es scheint, als habe Meghan zwei Gesichter ...