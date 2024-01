Lebensgefährliche Schock-Diagnose für "Emily in Paris"-Star

Großer Schock für alle Fans der Erfolgsserie "Emily in Paris": Netflix-Star Ashley Park war im Dezember lebensgefährlich erkrankt!

Drei Wochen war Ashley Park wie untergetaucht, Fans rätselten bereits, was mit der aus den Netflix-Serien "Emily in Paris" und "Beef" bekannten Schauspielerin los sei.

Nun ist klar: Für Park wurde der Neujahrsurlaub zum Albtraum – den sie nur mit viel Glück überlebte! Eigentlich wollte die 32-Jährige mit ihrem Freund Paul Forman (29) eine Auszeit auf den Malediven genießen, doch was dort als simple Mandelentzündung begann entwickelte sich schnell zu einer gefährlichen Sepsis.

Ashley Park (r.) spielt Mindy Chen in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ © Netflix ×

Mehrere Organe befallen

Eine Schock-Diagnose, denn die Blutvergiftung befiel mehrere Organe und verursachte laut Park "unerträgliche Schmerzen". Eine Woche musste sie auf der Intensivstation verbringen. "Ich habe gezögert, zu erzählen was passiert ist, weil ich noch immer in den Wirren der Genesung bin ... aber jetzt weiß ich, dass ich das Schlimmste überstanden habe", klärt sie nun ihre Fans auf Instagram über ihre lange Funkstille auf.

Emotionale Worte an Freund Paul

Nun sei Park vor allen Dingen eines: dankbar. Dankbar, dass ihr Gesundheitszustand sich entgegen dem, was ihr zunächst gesagt wurde, gebessert habe. Am meisten Dankbarkeit verspüre sie gegenüber ihrem Freund Paul Forman: "Du hast meine Ängste beruhigt und mir während Krankentransporten, in drei verschiedenen Spitälern, einer Woche Intensivstation, beängstigenden Notaufnahmen und unzähligen Scans, Tests und Injektionen Halt gegeben. All das, während wir allein am anderen Ende der Welt fernab von allen waren, die wir kennen. Ich liebe dich Paul. Mehr als ich jemals sagen kann."

Außerdem sei Park "jedem Arzt und jeder Krankenschwester auf der Intensivstation, die unermüdlich gearbeitet haben, zutiefst dankbar".

"Ich werde okay sein"

Abschließend versichert sie ihren Followern: "Es tut mir leid, dass ich so lange weg war, von allem und von Menschen in meinem Leben. Ich liebe euch alle. Ich heile und verspreche, dass ich okay sein werde."