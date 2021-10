× Lebt Michael Jackson? ''The Weeknd-Musikvideo'' als Beweis

Eine ungeheuerliche Verschwörungstheorie behauptet, Michael Jackson sei "am Leben", nachdem er in einem Musikvideo von The Weeknd "gesichtet" wurde.

In dem Musikvideo zu "Save Your Tears" reicht ein Mann mit dem typischen lockigen Pferdeschwanz des King of Pop und einer schicken Lederjacke-The Weeknd ein Mikrofon.

Eine glitzernde Maske verdeckt sein Gesicht, und obwohl er nur für ein paar Bilder zu sehen ist, reicht das aus, um einige Leute davon zu überzeugen, dass der Mann Jacko selbst ist. Das Video wurde von dem Kanal BeLIEve auf YouTube geteilt, und in der Bildunterschrift wurde behauptet, dass MJ in den Aufnahmen "lebend gesehen" wurde.





Jackson's Tochter

Als wäre das nicht genug, wies der Kanal darauf hin, dass er durch seine Tochter Paris Jackson, die den Künstler bei den Grammys präsentierte, mit The Weeknd in Verbindung gebracht wurde. Batuhan Gündüz, ein türkischer Filmregisseur und Drehbuchautor, ist Eigentümer des Senders und glaubt, dass Michael Jackson seinen Tod vorgetäuscht hat.





Religion

Er sagte dem Daily Star, der King of Pop könnte seinen Tod vorgetäuscht haben, um einer "Verleumdungskampagne" zu entgehen. "Ich glaube, dass er seine Religion gewechselt hat und als ganzer Mensch mit seiner Religion von allen getrennt lebt", sagte er.



"Dafür gibt es viele Gründe. Manche Leute schmecken den Ruhm und wollen die andere Hälfte ihres Lebens wie ein normaler Mensch leben. "Aber Michael hat Pläne, und er wird zurückkommen und seinen Namen wieder in die Geschichte einbringen. Batuhan sagte, dass auch MJs Freunde Akon und Teddy Riley öffentlich beteuert haben, dass der King of Pop nicht tot ist, was ihn in seinem Glauben bestärkt.





User rätseln weltweit

Seit dem Hochladen wurde der Clip mehr als 260.000 Mal angesehen und löste eine heftige Debatte zwischen Gläubigen, die behaupten, der King of Pop sei noch am Leben, und Fans aus, die fordern, ihn "ruhen zu lassen".

Ein Zuschauer kommentierte: "Er ist noch am Leben. Er versucht nur, sich wegen all dem, was ihm in seinem Leben widerfahren ist, zurückzuhalten." Ein zweiter schwärmte: "Wir glauben an dich Michael und wir lieben und unterstützen dich immer." "Ich kann es nicht erwarten, dass Michael zurückkommt", sagte ein dritter User.

Ein eher skeptischer Zuschauer kommentierte: "Das sind nicht einmal Michaels Hände. "Wegen der Vitiligo war die Haut unter seinen Nägeln immer noch braun. "Außerdem waren sie in seinen letzten Lebensjahren ziemlich abgenutzt und geädert."

Wenn Michael Jackson heute noch leben würde, wäre er 63 Jahre alt.