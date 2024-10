Liam Payne: Ermittler haben einen schlimmen Verdacht

Es soll schon in Kürze Anklage erhoben werden.

Am Mittwoch war der britische Sänger Liam Payne beim Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires an einem Polytrauma und Blutungen gestorben.

Die argentinische Polizei fand bei einer Durchsuchung nach seinem Tod das Zimmer des Musikers in "völligem Chaos" vor, teilte die Behörde in einer Erklärung mit. Im Innenhof des Hotels, in den Payne gestürzt war, wurden eine Flasche Whisky, ein Feuerzeug und ein Mobiltelefon sichergestellt. Im Zimmer des Luxushotels im Szeneviertel Palermo fanden die Polizisten nach eigenen Angaben rezeptfreie Medikamente und ein Beruhigungsmittel. "Beim Betreten herrschte völlige Unordnung, verschiedene Dinge waren kaputt", hieß es. Zuvor hatte ein Hotelangestellter den Notruf wegen eines randalierenden Gastes gewählt.

Anklage

Die argentinische Polizei hat nun Ermittlungen gegen das Hotelpersonal aufgenommen. Wie lokale Medien berichten, sollen Angestellte den Sänger mit Drogen versorgt haben. „Es scheint Beweise dafür zu geben, dass ein Hotelangestellter die Drogen für Payne beschafft hat”, wird ein Insider zitiert. Es soll bereits in Kürze Anklage erhoben werden.

Payne war als Mitglied der Boygroup One Direction ("What Makes You Beautiful") zum Star geworden. Seit 2016 ist er wie seine ehemaligen Bandkollegen Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik, der die Gruppe schon ein Jahr zuvor verlassen hatte, als Solokünstler aktiv.