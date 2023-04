Liebes-Aus mit Austro-Lady: Datet Alonso jetzt Taylor Swift?

Nach dem Liebes-Aus zwischen dem spanischen Formel-1-Fahrer Fernando Alonso (41) und der österreichischen TV-Moderatorin (ServusTV) Andrea Schlager (40) brodelt die Gerüchteküche. So soll Alonso laut spanischen Medienberichten seit einer Woche die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift (33) daten.

i have tears in my eyes pic.twitter.com/bV2NmUFFXh