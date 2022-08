Lindsey Vonn: Sexy wie noch nie

Lindsey Vonn spricht ehrlich über Kinderwunsch und ihre größte Leidenschaft.

Traum. In der September-Ausgabe des Modern Luxury Miami Magazine zeigt sich Lindsey Vonn (37) privat und vor allem sexy wie nie. Sie posiert dabei in mehreren Badeanzügen und ziert sogar das Cover. „Keiner will perfekt sein, denn das ist zu langweilig“, sagt die einstige Ski-Queen zu dem Magazin.

Drei Jahre sind vergangen, seit sich Vonn aus dem Skizirkus zurückgezogen hat. Jetzt ist sie beschäftigter denn je. „Es geht mir ­immer noch darum, mich selbst herauszufordern, aber jetzt auf andere Weise als früher, als ich noch Profi-Skifahrerin war.“ Sie wolle als „tolle Geschäftsfrau bekannt sein und den Leuten nicht mehr sagen, dass sie überhaupt je Skifahrerin war. Irgenwann wolle sie auch gerne Kinder haben. Im Moment setzt sie sich mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation für unterprivilegierte Mädchen ein und hilft ihnen, sich zu verwirklichen.