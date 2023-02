Linkin Park veröffentlicht Song mit Chester Bennington

Die US-amerikanische Kultband Linkin Park wird am 10.Februar völlig überraschend einen neuen Song veröffentlichen. Gesungen wird das Lied 'Lost' sensationellerweise vom vor über fünf Jahren verstorbenen Sänger Chester Bennington.

Im Jahr 2017 beging der damals 41 Jahre alte Sänger der Nu-Metal-Band Linkin Park, Chester Bennington, Selbstmord. Dies sorgte nicht nur bei seinen Bandkollegen, sondern bei Fans auf der ganzen Welt für Entsetzen. Mehr als fünf Jahre später gibt die Mega-Band nun in einem Instagram-Posting bekannt, dass der neue Song "Lost", also "verloren", am 10.02. veröffentlicht und von Chester gesungen wird.

In dem Posting schreibt die Band dazu: "Lost, ein neuer, nie zuvor gehörter Song aus dem Meteora Archiv. Veröffentlicht am 10. Februar".

Das Lied war Teil des Erfolgs "Meteora", wurde aber anscheinend damals verworfen. Fans spekulieren nun damit, dass bald eine erweiterte Version des legendären Albums veröffentlicht werden könnte. Der Zeitpunkt wäre zumindest passend: "Meteora" erschien am 25. März 2003, also vor beinahe genau 20 Jahren.

Unter anderem heimste Linkin Park vier Echo-Auszeichnungen, drei World Music Awards und zwei Grammys ein. Die US-Amerikaner produzierte nzudem sechs Nummer-Eins-Alben und können insgesamt über 172 Millionen verkaufter Tonträger vorweisen. Mit der neuen Single könnte sich nun der nächste Mega-Erfolg anbahnen