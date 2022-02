Lopez: ''Es ist für immer''

In einem Interview überschlägt sich Jennifer Lopez mit Komplimenten an Ben.

Happy End. In ihrem neuen Film Marry Me gibt Jennifer Lopez einmal mehr die strahlende Braut. Und nicht nur auf der Leinwand findet sie ihr Glück. Auch privat scheint es mit Ben Affleck bestens zu laufen, wie sie in einem US-Interview erzählt. „Wenn man jemanden findet, den man wirklich liebt, und dann noch eine zweite Chance bekommt? Das ist etwas wirklich Seltenes, Kostbares und Schönes, und wir sehen es nicht als selbstverständlich an“, strahlt J.Lo.

Für die Schauspielerin ist die Beziehung „heilig“ und sie „würde alles dafür tun“, sie bis an ihr Lebensende fortzuführen.