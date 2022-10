× Madonna zeigt sich oben ohne auf Instagram

In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich ihren Followern oben ohne.

Die Queen of Pop lässt es auch mit 64 Jahren noch krachen. Sie zeigte sich in einer Instagram-Story ihren18,5 Millionen Followern oben ohne. Lediglich ein Lolli- und ein Geldsack-Emoji verdecken ihre Nippel. Madonna hat nur ein goldenes Korsett an, das eine Wespen-Taille formt. Dazu hat sie eine Netzstrumpfhose an.

© Instagram/@madonna ×

Auf einem anderen Foto beugt sich die Sängerin Richtung Kamera, lässt ihre Haare das Nötigste verdecken und öffnet ihren Mund. Dazu schreibt sie: "Bin von Süßigkeiten zu Geld übergegangen." Kündigt sie mit diesem Posting ihr Halloween-Kostüm an? Geht sie etwa als Candy-Shop? In Anlehnung an den Super-Song von 50 Cent?

© Instagram/@madonna

Dieses Mal hielt sich der Pop-Superstar auch an die Instagram-Richtlinien und dachte daran Nippel-Sticker zu platzieren. Denn erst im Mai konnte die Sängerin nicht mehr live gehen, weil sie mit ihren Nackt-Postings gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen hatte.

Auch im November des Vorjahres entfernte die Social-Media-App bereits einen Beitrag der "Hung-Up"-Sängerin, weil ein Nippel zu sehen war. Das gleiche Pic gab’s dann wenig später direkt noch einmal. Mit einem Herzchen drüber.