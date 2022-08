× Madonna: Zungen-Spiele zum Geburtstag

Chart-Stürmerin Madonna kann und will es nicht ruhiger angehen.

Provokation. Am Dienstag wurde Popstar Madonna 64 Jahre alt. Zeit um sich vielleicht etwas weniger provokant zu präsentieren. Doch davon will die Queen of Pop nichts wissen. Im Gegenteil – auf Instagram postet Madonna ein Video, das sie beim Schmusen mit Freundinnen in einer Limousine zeigt. „Geburtstagsküsse mit meinen Schlampen“, schrieb sie dazu.

Zuerst küsst Madonna Künstlerin „Miss Me“ in der Limo ...

... danach ihre gute Freundin Maha Dakhil Jackson.

Kuschelkurs Madonna mit ihren Freundinnen.

Im Video sieht man Madonna, wie sie ihre Freundinnen mit der Zunge küsst. Ein weiteres Video zeigt Madonna beim Geburtstags-Dinner in Sizilien, bei dem auch der Geburtstag von Sohn Rocco nachgefeiert wurde.

Küsser-Queen. Dass Madonna gerne Frauen küsst, ist kein Geheimnis. Schon bei den MTV Awards 2003 lieferte sie eine heiße Kuss-Show mit Britney Spears für ein Millionen-Publikum. Auch Christina Aguilera, Nicky Minaj oder Lady Gaga stehen bereits auf ihrer „Schmuse-Liste“. Man darf bei Madonna somit gespannt sein, wer als Nächstes in den Genuss kommt …