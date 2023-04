Matthew Perry bereut Aussage über Keanu Reeves: "War gemein von mir"

Der kanadische Schauspieler Matthew Perry (53), der als Chandler Bing in der Kultserie "Friends" weltberühmt wurde, will eine abfällige Bemerkung über seinen US-Kollegen Keanu Reeves (58) aus künftigen Auflagen seines Buches streichen und sich auch persönlich entschuldigen.

"Ich habe eine dumme Sache gesagt", sagte Perry übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Wochenende bei einer Buchveranstaltung in Los Angeles. "Das war gemein von mir."

Perry hatte im vergangenen Jahr seine Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" veröffentlicht, in der es um seine Schauspiel-Erfolge, aber auch um seinen jahrzehntelangen Kampf gegen die Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht geht.

Wirbel um diesen Sager

Darin schreibt er an einer Stelle auch kurz über seine Bekanntschaft mit dem 1993 gestorbenen Schauspieler River Phoenix und dem 2008 gestorbenen Schauspieler Heath Ledger. "Warum sterben Vordenker wie River Phoenix und Heath Ledger, aber Keanu Reeves ist noch unter uns?" Bereits kurz nach Erscheinen des Buches hatte sich Perry für diesen Kommentar entschuldigt.

"Das war einfach blöd"

Er habe den Namen von Reeves schlicht gewählt, weil dieser in derselben Straße lebe, wie er selbst, sagte Perry nun - und versprach, dass der Name von Reeves in zukünftigen Ausgaben des Buches nicht mehr vorkommen werde. Zudem wolle er sich bei Reeves persönlich entschuldigen. "Wenn ich ihn treffe, entschuldige ich mich. Das war einfach blöd."