Matthew Perry: Drogen-Rückfall vor Tod?

Matthew Perrys Ex-Freundin Kayti Edwards glaubt, dass der Schauspieler wieder zu Tabletten gegriffen hat

Am 28. Oktober fand man Publikumsliebling Matthew Perry (†54) tot in seinem Whirlpool auf. Seither gab es wilde Spekulationen um die genaue Todesursache. Für Perrys Ex-Freundin Kayti Edwards passen einige Dinge nicht zusammen. Sie ist der Meinung, dass der Serien-Star kurz vor seinem Tod rückfällig geworden sein könnte. Perry kämpfte jahrzehntelang gegen seine Alkohol- und Drogensucht, galt eigentlich für clean.

Edwards: "Matthew wäre nicht einfach ertrunken"

„Ich kenne Matthew und ich weiß, dass er nicht einfach ertrunken wäre. Ich denke, er könnte in der Woche davor Tabletten genommen haben“, sagt Edwards gegenüber der britischen "Sun". Es gäbe mehrere Indizien dafür. Auf Instagram nannte sich Perry zuletzt "Mattman", in Anlehnung an den Superhelden "Batman". Diesen Namen habe er nur benützt, wenn er Drogen genommen habe. "Das tat er nicht, wenn er nüchtern war", sagt Edwards.

Sein letztes Posting, das Matthew Perry alleine in seinem Whirlpool zeigte, sei ebenso verdächtig. "Wenn er high war, zog es ihn ins Wasser. Er wollte dann immer im Pool oder im Jacuzzi sein", behauptet Edwards. In den toxikologischen Untersuchungen wurden bislang keine Spuren von Drogen gefunden. Das waren jedoch nur erste Tests. Ein Endergebnis erwarte man erst in einigen Monaten.