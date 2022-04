McCartney rockt wieder mit Lennon

Musik-Sensation: Paul McCartney singt nach 52 Jahren wieder John Lennon. Video-Duett beim Tourstart.

„Jetzt kommt etwas spezielles:“ Bei Tourstart in Spokane, Washington hielt Paul McCartney mehr als Wort. Zur Zugabe „I’ve Got A Feeling“ sang nämlich erstmals auch John Lennon (t 40) mit. Via Videoscreen und unter grenzenlosen Jubel der 12.500 Besucher. Es war der erste „gemeinsame Auftritt“ der Beatles-Masterminds nach 52 Jahren. 1970 ging man im Streit auseinander. Jetzt brachte sie die modernste Technik wieder zusammen. McCartney ließ dafür von Star-Regisseur Alan Jackson die Lennon-Tonspur aus dem jüngst veröffentlichten Film „Get Back“ extrahieren.

Das Lennon/McCartney Duett war Highlight einer großen Beatles Lehrstunde. Nach dreijähriger Corona-Bedingten Tourpause („Es ist großartig endlich wieder auf die Bühne zu dürfen.“) hatte McCartney bei seinem 36 Song starken Konzert gleich 21 (!) Beatles-Klassiker im Programm. Natürlich auch "Hey Jude", "Let It Be" und die George-Harrison-Homage „Something". Bis 16, Juni tourt er damit noch in den USA. In Folge sind auch wieder Europa Konzerte angedacht. In Österreich war McCartney zuletzt 2018 zu Gast.

Das war die Setlist von Paul McCartney bei US-Tourstart:

“Can’t Buy Me Love”

“Junior’s Farm”

“Letting Go”

“Got to Get You Into My Life”

“Come On to Me”

“Let Me Roll It”

“Getting Better”

“Women and Wives”

“My Valentine”

“1985”

“Maybe I’m Amazed”

“I’ve Just Seen a Face”

“In Spite of All the Danger”

“Love Me Do”

“Dance Tonight”

“Blackbird”

“Here Today”

“Queenie Eye”

“Lady Madonna”

“Fuh You”

“Being for the Benefit of Mr. Kite”

“Something”

“Ob La Di Ob La Da”

“You Never Give Me Your Money”

“She Came in Through the Bathroom Window”

“Get Back”

“Band on the Run

“Let It Be”

“Live and Let Die”

“Hey Jude”

Zugaben:

“I’ve Got a Feeling”

“Birthday”

“Helter Skelter”

“Golden Slumbers”/”Carry That Weight”/”The End”