Meghan: Aufregung um ''Time'' Cover

Foto-Shooting für das ­„Time“-Magazin wird zum Boomerang für die Ex-Royals.

Bildsprache. Prinz Harry steht hinter seiner Meghan. Das macht er aber nicht nur im Leben, sondern auch bei Foto-Shootings. Er überlässt seiner Frau das Rampenlicht, was gerade bei der königlichen Familie ein No-Go ist, weil immer der Royal im Vordergrund stehen sollte. Doch damit nicht genug, trägt Meghan am Cover des Magazins auch Schmuck um mehr als 300.000 Euro. Darunter eine rund 20.000 Euro teure Cartier-Uhr von Lady Diana sowie ihren Verlobungsring um 290.000 Euro und weitere Schmuckstücke, was ihre Eitelkeit widerspiegelt.

Image. Auch die Outfits sind fragwürdig. Ganz in Grün gehalten spaziert das Paar durch den Park seines 13-Millionen-Anwesens in den USA. Der Versuch damit ein „grünes“ Image im Hinblick auf die Umwelt zu verkörpern, ging dabei leider ordentlich schief.