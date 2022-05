Meghan & Harry: Liebesshow beim Polo-Turnier

Beim Polospiel in Santa Barbara feierte Meghan ­ihren Prinzen innig.

Ungewöhnlich. Während ihrer Zeit als Royals in England mussten sich Prinz Harry und seine Me­ghan in nobler Zurückhaltung üben. Dass das jetzt endgültig vorbei ist, zeigte das Paar bei einem Poloturnier in Santa Barbara. Nachdem Harrys Team das Turnier gewonnen hatte, durfte er sich neben einer Trophäe auch noch einen innigen Kuss von seiner Frau abholen. Nicht nur Harry strahlte dabei bis über beide Ohren, auch Meghan zeigte sich total verliebt.