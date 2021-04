Wer das nötige Kleingeld hat, sollte sich ein Anwesen in Miami gönnen.

Begehrt. Es mag die Sehnsucht nach Strand und Meer sein, die viele Promis auf die Idee bringt, sich in Florida anzusiedeln. In Miami Beach genauer gesagt. Denn dort sind die Zinsen und Steuern gerade so niedrig wie nie. Eine Gelegenheit, die sich auch Stars wie David und Victoria Beckham nicht entgehen ließen. Sie leben dort in ­einem Penthouse mit eigenem Hubschrauber-Landesplatz. Auch Barbara Becker, Cindy Crawford und Gisele Bündchen ­haben ihrer Traumvillen in Miami.

Gast. Noch kein eigenes Anwesen, dafür gern ge­sehener Gast auf Promi- und Influencer-Partys ist Austro-Model Katharina Mazepa, die es mehrmals im Monat ins Luxus-Paradies zieht.