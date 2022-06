Mick Jagger kündigt Comeback für nächste Woche an

Der Frontmann der Rolling Stones, Mick Jagger, gibt nach seiner Corona-Infektion Entwarnung.

Auf Facebook kündigt Jagger seinen Fans das Tour-Comeback für nächste Woche an. Er bedankt sich für die vielen Genesungswünsche und Nachrichten in den vergangen Tagen, es gehe im schon viel besser. "Ich kann es nicht erwarten nächste Woche wieder auf die Bühne zurückzukehren", so Jagger.

Mick Jagger wurde am Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Das Konzert in Amsterdam musste drei Stunden vor Beginn abgesagt werden, am Dienstag fiel auch die Show in Bern fällt aus. Das Amsterdam-Konzert wird jetzt am 07. Juli über die Bühne gehen, für Bern kündigte Jagger ein neues Datum an. Details sollen bald folgen.

Am 1. Juni fiel in Madrid der Startschuss für die 14 Konzerte umfassende Europatournee, die am 15. Juli ins Wiener Ernst-Happel-Stadion kommt. Die Europa-Tour "Sixty" wurde anlässlich des 60-jährigen Bühnenjubiläums der Stones angesetzt, Amsterdam