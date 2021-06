Miley Cyrus wird Eis-Testimonial

Eis-Hersteller Magnum ist bekannt für die großen Stars, die jedes Jahr die Kampagnen präsentieren.

In den vergangenen Jahren verpflichtet die Eismarke große Stars wie Model Cara Delevingne, It-Girl Kendall Jenner oder Stil-Ikone Iris Apfel und präsentierte diese jeweils mit einer großen Magnum-Party am Croisette-Beach in Cannes während der Filmfestspiele.

Coronabedingt fällt diese Party auch dieses Jahr aus, so präsentierte Magnum seinen diesjährigen Weltstar im Zuge einer virtuellen Q&A-Session am 1.6.2021. Und Magnum setzt noch einen oben drauf: die vielfach Platin ausgezeichnete Musikerin und Weltstar Miley Cyrus zeigt im Zuge der Magnum-Kampagne zur aktuellen vielschichtigen Sorte Double Gold Caramel Billionaire, wie vielseitig und vielschichtig sie selber ist und was Genuß für sie bedeutet.

Miley in Layers ist das Motto.

„Unsere stärkste Superkraft ist unsere Individualität. In meiner künstlerischen Laufbahn hatte ich die Gelegenheit, alle meine verschiedenen Facetten auszuleben und für mich selbst herauszufinden, was mir Freude bereitet. Ob ich nun neue Songs schreibe, im Studio bin, vor Tausenden von Fans aus der Bühne auftrete oder die Kleidung trage, in der ich mich stark fühle. Der größte Genuss in meinem Leben ist die Musik und ich freue mich sehr, dass ich für alle meine Fans in 8D performen werde. Ich hoffe, dass diese Kampagne mit Magnum viele Menschen dazu inspiriert, die eigenen Facetten anzunehmen und voller Stolz das zu tun, was ihnen am meisten Freude und Genuss bereitet“, sagt Miley Cyrus über die Kooperation mit Magnum.

Live-Konzert exklusiv

Am 10. Juni um 20.30 Uhr gibt es ein exklusives, virtuelles Konzert in 8D-Sound von Miley für Magnum. Die mehrschichtige Sound-Technologie lässt die Fans ihr Idol hautnah erleben und ist am besten per Kopfhörer zu erleben. Zu sehen ist dieser Auftritt, bei dem sie auch ihre größten Hits aus dem Album „Plastic Hearts“ spielt auf www.youtube.com/mileycyrus









Fotosession Miley in Layers

Für Miley in Layers holten sich Magnum und Miley den US-Modefotografen Vijat Mohindra an die Seite, der die Botschaft der Kampagne lebendig werden lässt. Dabei posiert Miley in schwarz-weiß mit dem neuen Magnum Double Gold Caramel, dem bisher luxeriösesten Magnum überhaupt.

Mohindra fotografierte Miley auch während ihrer 8D-Performance, die am 10.6. um 20.30 auf Youtube zu sehen sein wird.

Weitere Infos zur Kooperation zwischen Miley Cyrus und Magnum gibt es auf Instagram (@Magnum) und auf https://www.magnumicecream.com/at/kampagnen/miley.html