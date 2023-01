Mehr als 50 Jahre nach dem Kinostart von "Romeo und Julia" verlangen die beiden Hauptdarsteller von der Produktionsfirma Entschädigung in Millionenhöhe. Sie waren beim Dreh erst 15 und 16 Jahre alt.

Die Stiftung Franco Zeffirelli reagiert kritisch auf die Ankündigung der Schauspieler Olivia Hussey und Leonard Whiting, mehr als 50 Jahre nach dem Kinostart von "Romeo und Julia" wegen einer Nacktszene von der Produktionsfirma Entschädigung in Millionenhöhe zu verlangen. "Die Liebesszene in Zeffirellis 'Romeo und Julia' ist so weit von Pornografie entfernt, wie man es sich nur vorstellen kann", schrieb die Stiftung in einer Presseaussendung am Freitag.

"Zeffirelli selbst wurde vorgeworfen, reaktionär zu sein, gerade weil er sich immer wieder gegen Pornografie aussprach. Die Nacktbilder im Film drücken die Schönheit, die Hingabe, ich würde sogar sagen die Offenheit des gegenseitigen Gebens aus. Ich glaube auch, dass die beiden Produzenten des Films, John Brabourne und Anthony Haveclock-Allan, vor den Dreharbeiten zu der Szene die Freigabe der Eltern der beiden Schauspieler erhalten haben", sagte der Präsident der Stiftung, Pippo Zeffirelli, Adoptivsohn des Regisseurs.

Zeffirellis Stiftung übt Kritik

"Es ist beschämend zu hören, dass heute, 55 Jahre nach den Dreharbeiten, zwei ältere Schauspieler, die ihre Bekanntheit im Wesentlichen diesem Film verdanken, plötzlich erklären, dass sie einen Machtmissbrauch erlitten haben, der ihnen jahrelang Angst und seelischen Kummer bereitet hat. Soweit ich weiß, haben sie in all den Jahren immer eine von tiefer Dankbarkeit und Freundschaft geprägte Beziehung zu Zeffirelli aufrechterhalten und Hunderte von Interviews in Erinnerung an ihre sehr glückliche, von weltweitem Erfolg gekrönte Erfahrung gegeben", erklärte Pippo Zeffirelli. Er erinnert daran, dass "Olivia Hussey wieder mit Zeffirelli zusammenarbeitete und die Maria in Jesus von Nazareth bewundernswert interpretierte. Leonard Whiting kam sogar im Februar 2020 zur Beerdigung des Maestro nach Florenz und brachte sein Zeugnis zur Gedenkfeier in London mit".

Olivia Hussey und Leonard Whiting waren bei den Dreharbeiten der 1968 erschienen Shakespeare-Adaption von Franco Zeffirelli erst 15 und 16 Jahre alt - also minderjährig. Aus der eingereichten, aber am Los Angeles County Superior Court noch nicht veröffentlichten Klage geht laut "Los Angeles Times" vom Dienstag hervor, dass die beiden ohne ihr Wissen nackt gefilmt worden sein sollen. Man habe beiden zuvor gesagt, dass die Kamera so aufgestellt sei, dass keine Nacktaufnahmen möglich seien. Außerdem sei beiden zunächst für Liebesszenen hautfarbene Unterwäsche zugesagt worden, bevor sie am Drehtag selbst zum Nacktdreh aufgefordert worden sein sollen. In dem Drama sind kurz die Brüste Husseys und der Po Whitings zu sehen.

Schaden von mehr als 500 Millionen Dollar

Wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs, sexueller Belästigung und Betrugs sei angesichts des jahrzehntelangen Schmerzes und der Filmeinnahmen für die beiden ein Schaden von mehr als 500 Millionen Dollar entstanden. "Romeo und Julia" war nach seinem Erscheinen ein großer Erfolg an den Kinokassen und gewann 1969 Oscars für Kamera und Kostümdesign. Beiden Hauptdarstellern waren danach aber keine größeren Rollen mehr gelungen. In der Klage geben die beiden laut "Variety" auch an, dass ihnen wegen der Szene spätere Engagements entgangen seien.