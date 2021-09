× Måneskin versexen die Wiener Stadthalle

Am 18. Februar steigt das erste große Rock-Event 2022: Die coolen Song-Contest-Sieger Måneskin kommen mit der Show "Loud Kids On Tour" in die Wiener Stadthalle. Es wird sexy und heiß!

Beim Nova Rock Encore Festival in Wr. Neustadt zogen die coolen Song Contest Sieger von Måneskin jüngst das ganz große Rock-Spektakel ab. Voll-Power-Entertainment, alle Hits – von Beggin‘ über I wanna be your slave bis Zitti e Buoni – und eine heiße Sex-Einlage: Bassistin Victoria De Angelis ließ für 15.000 Fans nämlich auch gleich die Nippel durch blitzen. © zeidler × Jetzt kommen die Durchstarter des Jahres wieder. Am 18. Februar 2022 rocken Måneskin unter dem Motto "Loud Kids On Tour" die Wiener Stadthalle. Die Tickets für die heißeste Show des Jahres gibt es ab Donnerstag (30. 9.) 12 Uhr bei oeticket. Ein Mega-Run wird erwartet

