Die Modewelt ist in Trauer. Der berühmte Modeschöpfer Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren in Frankreich gestorben. Der für seine exzentrischen Entwürfe und Parfums bekannte Designer sei am Freitag gestorben, bestätigte der Mutterkonzern seiner Marke. "Er hat Generationen geprägt mit seiner radikalen Vision von Mode", hieß es in der Mitteilung.