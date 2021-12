"Mr. Big": Erst Vergewaltigungsvorwürfe, jetzt Ehekrise

Nachdem mehrere Vergewaltigungsvorwürfe um Chris North alias "Mr. Big" publik wurden, nahm sich die Ehefrau des Schauspielers nun eine Auszeit.

Schauspieler Chris Noth (67), besser bekannt als "Mr. Big" aus der Kult-Serie "Sex and the City", wird vorgeworfen, mindestens zwei Frauen in den Jahren 2004 und 2005 zum Sex gezwungen zu haben. Der beschuldigte Darsteller streitet die angeblichen Übergriffe vehement ab, spricht von „einvernehmlichen Begegnungen“ mit den mutmaßlichen Opfern. Inzwischen hat sich sogar ein drittes Opfer gemeldet. Laut dem Magazin The Daily Beast erhob eine 30-jährige Frau den Vorwurf, im Jahr 2010 in einem Lokal in Manhattan von Noth sexuell missbraucht worden zu sein. Sie hatte dort damals gearbeitet.

Wie die Tageszeitung "The Sun" nun berichtet, soll Ehefrau Tara Wilson (39) alles "zu viel" geworden sein: Die Schauspielerin soll sich eine Auszeit genommen haben – sie will die Weihnachtsfeiertage ohne ihren Mann Chris Noth verbringen. „Sie ist zurzeit in Los Angeles und äußerst aufgebracht. Es geht ihr nicht gut. Beide wollten Weihnachten zusammen verbringen, aber das ist jetzt ungewiss“, erzählte ein Freund des Paares der "Sun".

Enge Freunde des Stars würden zu ihm halten. Noths Frau sei aber ins Wanken geraten, nachdem sie von seinen möglichen Fehltritten erfahren habe, heißt es weiter, Die Kanadierin ist mit "Mr. Big" seit fast 20 Jahren liiert. 2012 gaben sie sich das Ja-Wort. Wenn der 67-Jährige die beiden Frauen nicht vergewaltigt haben sollte, so hat er seine Ehefrau wohl zumindest betrogen.