Nach Frage zu Ex Diddy: Jennifer Lopez bricht Fan-Treffen ab

Nachdem sie auf ihren Ex-Freund Diddy angesprochen wurde, soll Jennifer Lopez von einer Autogrammstunde geflohen sein.

Pop-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (55) und US-Rapper und Musikproduzent Sean "Diddy" Combs (54), der jetzt in Haft sitzt, waren von 1999 bis 2001 liiert. Bei einer Autogrammstunde nach der Vorführung ihres neuen Films "Unstoppable" wurde sie auf Diddy angesprochen. Eine Frau habe ihr entgegengerufen: "JLo, haben Sie irgendwelche Anmerkungen zu Diddy und den Anschuldigungen?" Daraufhin suchte die Sängerin schnell das Weite. Sie ließ von den Autogrammen ab, ging schnell über den roten Teppich und verschwand hinter den Kulissen.

Ein Insider sagt laut US-News-Plattform "RadarOnline": "Jennifer weiß, dass jeder fragt, was sie über Diddy wusste – und es ist klar, dass sie sich vor Antworten drückt." Er fügt hinzu: "Aber früher oder später wird sie sagen müssen, was sie wusste – denn sie könnte sogar als Zeugin in Diddys Prozess vorgeladen werden."

Bilder aufgetaucht

Kürzlich tauchten Bilder auf, die Jennifer Lopez und Diddy bei einem Streit auf einer Party zeigen. Die Aufnahmen sollen aus derselben Nacht sein, in der Diddy in einer neuen Klage der Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens beschuldigt wird.

Dem US-Rapper werden Menschenhandel, Drogenmissbrauch und sexuelle Gewalt vorgeworfen. Mehrere potenzielle Opfer haben sich bereits geäußert.