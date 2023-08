Nach ''Wetten, dass..?''-Aus: Jetzt spricht Thomas Gottschalk

Im September 1987 hatte Gottschalk die ''Wetten, dass..?''-Moderation von Show-Erfinder Frank Elstner (81) übernommen und machte sie zur erfolgreichsten Sendung im europäischen TV. Nun soll am am 25. November zum letzten Maldie Show über die Bühne gehen.

Gottschalks Entschluss, mit der Show aufzuhören, sei ganz allein seine Entscheidung berichtet die deutsche "Bild"-Zeitung. Ihm soll bewusst sein, dass die Zeit der großen Familienunterhaltung am Samstagabend vorbei ist. "Ja, es ist richtig, es wird mein letztes ‚Wetten, dass…?‘ sein. Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen", bestätigt der 73-jährige Moderator gegenüber "Bild".

Jetzt spricht Gottschalk

Nun äußerst sich der TV-Star zum ersten Mal auf Instagram zum angekündigten Wetten, dass…?‘-Aus: "Erstmals meinen ehrlichen Dank an alle, die sich hier bei Instagram direkt an mich gewendet haben. Eure Meinung ist mir wichtig und fast alle können meinen Entschluss nachvollziehen, bei der nächsten Ausgabe von "Wetten, dass..?" den Stecker zu ziehen. Einige bedauern es - mir fällt es auch nicht leicht - aber wir sind uns einig: Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. Ich bin dankbar, dass ich sie erleben durfte und mitgestalten durfte", so Gottschalk auf Instagram.

Hier das ganze Posting

