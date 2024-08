Nächste Beauty-OP für Robbie Williams

Der charismatische Sänger hat sich jetzt neue Zähne machen lassen - vorerst nur ein Provisorium

Robbie Williams hat jetzt öffentlich gemacht, dass er sich neue Zähne zulegen wird, nachdem er seine alten drei Jahrzehnte lang „missbraucht“ hat – und gestand, dass er sein provisorisches Gebiss bereits „liebt“. Der 50-jährige Sänger enthüllte dieser Tage auf seinem Instagram-Hauptprofil seine neuen Beißerchen, die er nach einem Zahnarztbesuch hatte. In dem freimütigen Post gab er zu, dass er nur zur Beratung gekommen sei, am Ende aber mit einem brandneuen kompletten Satz provisorischer Zähne wieder herausgekommen sei.

Er teilte seinen Fans mit, dass die neuen Zähne bleiben würden, bis in einem Monat die Einzelzähne eingesetzt würden. Der ehemalige Take That-Star war mit dem Ergebnis zufrieden und schwärmte, dass er ihr Aussehen „liebt“, auch wenn er „überrascht“ war, dass die Verwandlung so schnell ging. Robbie scherzt auch über seine alten Zähne und fügt hinzu: „Vielleicht mochten einige von euch die alten. Sie waren beschissen.“

„Sie haben mir gute Dienste geleistet, aber ich habe sie maßlos misshandelt. Ich habe damit Flaschen geöffnet. Espresso hat sie verfärbt. Ich habe Cola darauf gerieben. Ich habe sie nicht richtig geputzt. Und ich habe sie drei Jahrzehnte lang zusammengebissen.“ In Erinnerungen schwelgend, schloss der Star: „Wir haben viel zusammen durchgemacht. Aber jetzt ist es Zeit, weiterzugehen. Auf Wiedersehen, meine kleinen, struppigen gelben Freunde.“