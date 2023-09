Naomi Campbell beichtet Alkohol- und Drogensucht

Das Supermodel der 90er blickt in der Apple TV+ Dokumentation auf ihre schwere Vergangenheit zurück

Sie wurde schon mit sieben Jahren in einem Musikvideo von Bob Marley in die Öffentlichkeit gedrängt. Die Schule brach sie mit 14 Jahren ab und begann eine Ausbildung an der Londoner Schauspielschule Italia Conti Academy of Theatre Arts. 1985 wurde sie von der Modelagentur Synchro Models unter Vertrag genommen. Seither machte Naomi Campbell eine Karriere, die ihresgleichen sucht. Dass Kinderstars schwere Zeiten durchmachen, ist bekannt. Auch Naomi hatte in ihren Anfangszeiten mit vielen Versuchungen zu kämpfen, wie sie in der Apple TV+ Dokumentation "The Super Models" erzählt.

Campbell: "Brachte mich langsam um"

Anfang der 90er Jahre habe sie viele Drogen konsumiert und sei alkoholsüchtig gewesen. "Das brachte mich langsam um", beichtet sie. Sie habe mit dem Konsum illegaler Substanzen versucht, ihr Kinheitstrauma zu verarbeiten. "Trauer war eine sehr seltsame Sache in meinem Leben, weil man sie nicht immer zeigt" Fünf Jahre lang sei sie kokainsüchtig gewesen. Dann kam der Zusammenbruch. "Sucht ist einfach eine Scheißsache, das ist sie wirklich", sagt sie heute. Mittlerweile quälen die Zweifachmama diese Probleme nicht mehr. Sie habe den Ausweg gefunden.