Miranda McKeon, die Josie Pye in der Netflix-Serie „Anne With an E“ spielte, gab diesen Sommer bekannt, dass bei ihrem Brustkrebs Stadium 3 diagnostiziert wurde.

Teeny-Schauspielerin Miranda McKeon, die in der Hitserie „Anne With an E“ mitspielte, teilte am Mittwoch die neuesten Nachrichten über ihren Behandlungsplan auf Instagram mit, nur wenige Monate nachdem sie sich zum ersten Mal über ihre Schockdiagnose geäußert hatte.

Mastektomie

Die junge Schauspielerin entschied sich für eine doppelte Mastektomie um dem Krebs keine Chance mehr zu geben.

Miranda, die Studentin an der University of Southern California ist , teilte ein Bild von sich selbst, wie sie vor der Golden Gate Bridge in San Francisco posiert – wo sie heute operiert wird – und teilte ihre positive Einstellung zu dem Verfahren.

Operation

„Heute ist der große Tag!!!“ Sie schrieb:„ Ich bin in San Francisco angekommen, um mich der Operation zu unterziehen, die ich seit fast 5 Monaten erwartet habe.

„Ich werde mich einer doppelten Mastektomie unterziehen – ein Verfahren, bei dem das gesamte Brustgewebe unter der Haut auf beiden Seiten sowie einige Lymphknoten auf meiner rechten Seite entfernt werden. Dies wird jeden Krebs loswerden und mein Risiko eines erneuten Auftretens in der Zukunft erheblich verringern. Das bedeutet auch, dass ich krebsfrei werde!“

Die Schauspielerin – die zum ersten Mal enthüllte, dass bei ihr im vergangenen Sommer Brustkrebs im Stadium 3 diagnostiziert wurde, nachdem sie einen ungewöhnlichen Knoten auf ihrer Brust gefunden hatte – teilte einige weitere Details zu ihrem Verfahren mit und erklärte, dass sie sich erst nach zehn stundenlangen Treffen mit Chirurgen und einlesen in Forschungen für die OP entschieden hat.