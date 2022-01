Auf Instagram schreibt Anna Netrebko, dass sie genug von Corona und der Musik hat.

Stress. Die letzten Jahre sind an niemandem spurlos vorübergegangen. Die Corona-Pandemie zerrt auch an Opern-Diva Anna Netrebko (50), wie sie auf Instagram gesteht. „Ich habe mich entschieden, auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden zu schauen“, schreibt sie.

Sie habe so viele Jahre hart gearbeitet. „Jetzt verdiene ich es, gut zu mir selbst zu sein.“ Netrebko habe es satt, ständig zu testen, in Quarantäne zu sein, sich impfen zu lassen und viel zu reisen. Auch von Corona-Maßnahmen wolle sie nichts mehr wissen. Nicht einmal ihre große Liebe, die Musik, bedeute ihr noch etwas: „Unter diesen Bedingungen macht mir Musizieren keine Freude mehr. Ich gehe an einen schönen Ort und hoffe, dass ich mich besser und glücklicher fühle.“

Pause. Ihre Fans unterstützen Netrebko. „Mach, was dich glücklich macht“, schreibt zum Beispiel einer ihrer Anhänger. Wo genau der „schöne Ort“ ist, von dem Donna Anna schreibt, lässt sie offen. Bleibt nur zu hoffen, dass es sich bei ihrer Auszeit nicht gar um das Ende ­ihrer Karriere handelt.