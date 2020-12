Neue Band für Robbie Williams

25 Jahre nach Take That will Robbie Williams erneut eine Band gründen.

Comeback. Eigentlich hat Robbie Williams alles erreicht. Pop-Superstar, Multimillionär und Fa­milienvater. Doch auf seinen Lorbeeren ausruhen kommt für Robbie nicht in Frage, denn jetzt will er eine neue Band gründen. Dafür hat er sich mit den australischen Songschreibern und Produzenten Flynn Francis und Tim Metcalfe für ein „Projekt aus Leidenschaft“ zusammengeschlossen. Doch damit nicht genug, will Robbie in Zukunft auch als DJ arbeiten und an mehreren Stand­orten Kunstgalerien eröffnen, die sich am Abend zum Club wandeln.