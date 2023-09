Neue Flamme für Di Caprio

Dass Oscar-Gewinner Leonardo Di Caprio ein Faible für junges Models hat, ist bekannt. Jetzt bringt ihm seine neue Flamme aber jede Menge Spott im Netz ein.

Zur Zeit weilt Hollywood-Star Leonardo Di Caprio auf Ibiza und genießt das Leben auf einer Luxus-Jacht und den Clubs der Party-Insel. Und das nicht alleine. Erneut hat Leo ein junges Model an seiner Seite. Vittoria Ceretti ist zur Zeit die Frau an seiner Seite und ist - wie die meisten seiner Freundinnen - 25 Jahre alt.

© Instagram Vittoria Ceretti ×

Magische Grenze mit 25

Davor war Leo mit Camila Morrone lieert, von der er sich kurz vor ihrem 26. Geburtstag trennte. Und genau dieser Umstand ist es, der Di Caprio jetzt zur Lachnummer in den Sozialen Netzwerken macht. Denn - im Juni nächsten Jahres wird auch Vittoria 26 Jahre alt, was auf keine langfristige Beziehung schließen lässt.

So kommentierte ein User "Sie wird wieder weg sein, bevor dieser Tweet fertig ist". Ein anderer ätzte "In einem Jahr schaut er sie nicht mehr an". Di Caprio selbst ist es sichtlich egal. Er feiert wilde Partynächte mit Vittoria und geht in den Clubs auf Tuchfühlung mit ihr.