Nicholas Galitzine: Blond & strähnig - Fans von neuem Look entsetzt

Der britische Schauspieler überrascht oder entsetzt mit neuer Frisur.

Der britische Schauspieler Nicholas Galitzine (29) ist der aufstrebende Star. An der Seite von Hollywood-Aktrice Hathaway (41) spielte er unlängst im Streaming-Hit "The Idea of You" den jungen Rockstar, der sich in eine ältere Frau verliebt.

Darum geht's im Film

Im Film geht es neben dem Altersunterschied des Pärchens (der meist nicht zu merken ist, weil die beiden ein super Filmpaar abgeben) auch um die Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit. So werden die beiden, als die Beziehung ans Licht kommt, von Paparazzi gejagt und nicht in Ruhe gelassen.

Neue Frisur

Viel Aufmerksamkeit bekommt Nicholas Galitzine auch im echten Leben. Er ist neben der Schauspielerei auch als Model tätig, derzeit unter anderem für Fendi. Für eine neue Filmrolle musste sich der hübsche Nic nun einem Umstyling unterziehen. Blond statt braun heißt es auf seinem Schopf!

Vergleiche von Fans

Fans des britischen Schauspielers sind überrascht bis entsetzt über diese Neuigkeit. Seine braunen Haare waren doch das Markenzeichen des Schauspielers! Manche kommentieren unter seinem Insta-Posting, er sehe nun aus wie Bang Chan, ein südkoreanischer Popsänger...

Umstyling

Doch Fans von Nic braunen Haaren können aufatmen - er hat sich schon öfter einem Umstyling unterzogen, doch ist immer wieder zu seinem Natur-Look zurückgekehrt.