ÖSTERREICH bringt Sie zu OneRepublic

Erst vor knapp 14 Tagen lieferten die US-Chart-Stars von OneRepublic (Stop And Stare) mit einer sensationellen Unplugged-Show in Eisenstadt das letzte große Konzert-Highlight des Jahres. Jetzt holt ÖSTERREICH die Top-Band nach Wien: am 2. Mai rocken Ryan Tedder und Co. mit der neuen CD "Human" und allen Hits - von "Counting Stars" über "Apologize" bis zum aktuellen Soundtrack-Song "Someday" - die Wiener Stadthalle.

Nur Hits. „Wir werden die Setlist ganz speziell für Wien abstimmen. Deshalb checken wir ständig die Österreich-Wertung eurer Lieblings-Songs auf Spotify. Denn wir wollen unseren Fans nicht irgendwelche obskuren B-Seiten liefern mit denen nur wir uns selbst verwirklichen wollen, sondern nur die Hits die sie wirklich hören wollen “ verspricht man dafür das ganz große Hit-Feuerwerk.

