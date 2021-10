× Österreich-Premiere für Maluma

Heiße Latino-Pop-Party in Wien. Am 27. Februar zündet Maluma in der Stadthalle sein Hit-Feuerwerk "Papi Juancho". Ab 9 Uhr gibt's die Tickets.

59,2 Millionen Follower auf Instagram, über 35 Millionen Spotify-Streams pro Monat und 13 Mal Platz eins in den Latin-Airplay-Charts von Billboard. Dazu Hit-Duette mit Madonna („Medellin“), Shakira („Chantaje“) oder den Black Eyed Peas („Feel The Beat“) und sogar Liebes-Gerüchte mit Kim Kardashian – das singende Model Maluma gilt als absoluter Weltstar und lässt jetzt erstmals und endlich auch Österreich ausflippen. Am 27. Februar bringt Maluma seine heiße „Papi Juancho"-Show in die Wiener Stadthalle. Die Karten für das Hitfeuerwerk gibt’s ab 9 Uhr bei oeticket.

In Wien feiert Juan Luis Londoño Arias, so Maluma bürgerlich, auch gleich sein zehnjähriges Bühnen-Jubiläum. 2012 kam das Debut-Album Magia, das in seiner Heimat Kolumbien sofort mit Gold ausgezeichnet wurde. 2014 holte er seinen ersten MTV-Award und 2016 stürmte er mit dem Shakira-Duett „Chantaje“ erstmals auch bei uns die Charts.