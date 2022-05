× OneRepublic kommen am 4. November nach Wien!

Am 2. Mai Schock, jetzt Jubel! Der Ersatz-Termin für OneRepublic ist fixiert: am 4. November holt ÖSTERREICH die Chart-Stars in die Stadthalle.

Es hat etwas länger gedauert, aber jetzt ist der Ersatz-Termin fixiert. Am 2. Mai mussten OneRepublic ja ihr von ÖSTERREICH präsentiertes Wien-Konzert wegen einer Stimmbänderentzündung von Sänger Ryan Tedder kurzfristig absagen. Doch jetzt wurde nach zähen Verhandlung endlich ein neuer Termin gefunden: am 4. November werden OneRepublic in der Stadthalle ihr Hitfeuerwerk zünden. Die Tickets für den ursprünglichen Termin sind da natürlich gültig. Am Programm stehen alle Chart-Kracher von "Stop And Stare" über "Apologize" bis "Run". So wie die von Tedder komponierten Hits für Beyoncé ("Halo") oder Kygo ("Lose Somebody").

Versprechen. Tedder, der damals bis zuletzt um das Wien-Konzert gekämpft hatte und dafür sogar vom Hotel Sacher zur Stadthalle joggte ("Spazieren und Laufen ist das Beste was man für die Stimme tun kann!") macht damit auch fast sein Versprechen wahr: "Wir werden das Wien-Konzert in den nächsten 2 bis 3 Wochen nachholen. Es tut mir so unglaublich leid. Vor allem für die Leute von weit weg her eingeflogen sind," entschuldigte er sich noch in der schicksalhaften Nacht aus dem Hotel Sacher bei seinen Fans. Aus den drei Wochen sind zwar nun doch etwas mehr als sechs Monate geworden, aber Hauptsache das Wien Konzert wird nachgeholt.