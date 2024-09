P. Diddy: Verstörendes Video aufgetaucht - was hat er mit Justin Bieber als Teenie gemacht?

Im Fall des nun in Haft befindlichen Rappers Sean Combs (P.Diddy) taucht immer weiteres belastendes Material auf.

Nachdem der Rapper unter dem Vorwurf des Sexhandels, Missbrauchs und der organisierten Kriminalität verhaftet wurde, sind im Internet Aufnahmen aufgetaucht, die Sean „Diddy“ Combs mit dem 15-jährigen Justin Bieber zeigen.

X/Twitter-Nutzer haben das Material als „gruselig“ bezeichnet, auf dem Diddy, der 24 Jahre älter ist als Bieber, seinen „48-Stunden-Aufenthalt“ mit dem jungen Sänger dokumentiert. In dem Clip steht Diddy, der als Sean Love Combs geboren wurde, neben der jungen Popsensation und sagt in die Kamera: „Er hat 48 Stunden mit Diddy, wo wir rumhängen und was wir tun, können wir nicht wirklich verraten. Aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen." Im heutigen Licht betrachtet ist diese Aussage mehr als... kritisch zu sehen. Immerhin war Bieber ein Kind und hätte besonders geschützt werden müssen.

Diddy fährt fort: "Ich habe nicht die rechtliche Vormundschaft für ihn (Bieber), aber für die nächsten 48 Stunden ist er bei mir und wir werden völlig verrückt werden. Bieber, der eine schwarze Baseballkappe und ein lilafarbenes Hemd trägt, lächelt und schaut während des gesamten Videos zu Diddy auf und macht kleine Kommentare wie „yeah“ und „total verrückt“.

P.Diddy was Usher’s legal guardian. Justin Bieber literally just turned 15 years old. Bieber had to spend 48 hours with Diddy, the location and what they did was undisclosed, but we know what happened. He's not beat those allegations. pic.twitter.com/KlMQG45z4s