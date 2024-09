Die Strafakte gegen den Rapper ist lang und detailliert in Grausamkeiten.

Die Vorwürfe gegen ihn sind grausam und vielfältig: Der wegen Sexhandels und Erpressung angeklagte US-Rapper Sean "Diddy" Combs muss in Untersuchungshaft. Die Richterin Robyn Tarnofsky vom Bundesgericht in Manhattan lehnte am Dienstag, 17.9. einen Kautionsantrag des Rappers ab und ordnete an, dass dieser bis zu seinem Prozess in Haft bleiben muss.

Hat er diese schrecklichen Taten begangen?

Combs war Montagabend in New York festgenommen worden. Gegen den Rapper liegen mehrere Klagen vor, in denen er als gewalttätiger Sexualstraftäter bezeichnet wird. Er soll Alkohol und Drogen einsetzen, um seine Opfer auszunutzen. In mehren Medien ist die Rede davon, dass er gewaltvolle Orgien in Hotelzimmern durchgeführt habe. Diese sollen tagelang stattgefunden haben.

Nach den Orgien , bei denen es Drogen, Alkohol und Medikamente gegeben haben soll, mussten die Frauen medizinisch behandelt werden, ihre Körper mit Infusionen wieder stabilisiert werden, heißt es. Combs weist die Anschuldigungen zurück. "Über Jahrzehnte" habe Combs "Frauen und andere in seiner Umgebung missbraucht, bedroht und gezwungen, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und seine Taten zu verheimlichen", hieß es in dem vom Sender NBC veröffentlichten Gerichtsdokument. Der 54-Jährige habe sich seines "Imperiums" im Musikgeschäft bedient, um seine Ziele zu erreichen.

Viele Mitarbeiter soll Combs dazu gebracht haben, ihn zu decken. Immer wieder gab es Zahlungen für mutmaßliche Opfer und Mittäter.

Illegale Wafffen sollen dabei geholfen haben, seinen Willen durchzusetzen, berichtet unter anderem die Bild. Mitarbeiter von Combs haben sie getragen um andere einzuschüchtern.

Combs wurde bereits seit Jahren immer wieder belastet. Besonders ekelhaft: Ein Video, das 2016 auftauchte zeigt ihn, wie er seine Ex-Freundin Cassie Ventura schlägt, tritt und an den Haaren durch einen Gang schleift. Combs wollte das Video vom Hotel kaufen und verschwinden lassen.

Erfolgreicher Musiker

Der unter den Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy und Diddy bekannte Combs war in den 1990er-Jahren zu einem der erfolgreichsten Hip-Hop-Musiker der Welt aufgestiegen. Der dreifache Gewinner des US-Musikpreises Grammy ist auch als Musikproduzent und Geschäftsmann erfolgreich.