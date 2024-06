Bei einer Anhörung vor Gericht redet die Hotelerbin über ihre schrecklichen Erfahrungen.

Bereits 2020 hat Paris Hilton in ihrer Dokumentation: "This is Paris" über traumatische Erfahrungen berichtet. Darin spricht sie auch über ihre schreckliche Kindheit.

Folter im Internat

Als Teenager im Internat sei sie von den Angestellten gequält worden: „Sie misshandelten uns körperlich, schlugen und würgten uns. Sie wollten uns Kindern Angst einjagen, damit wir nicht auf die Idee kämen, ihnen nicht zu ­gehorchen.“ Es sei eine ständige Folter gewesen. Nun, im Zuge einer Aussage vor dem US-Repräsentantenhaus in Washington, gibt Hilton weitere Details preis.

Missbrauch

Paris Hilton sagte aus: "Zwei Jahre lang wurde ich mit Medikamenten zwangsernährt und von den Mitarbeitern sexuell missbraucht. Ich wurde gewaltsam festgehalten, nackt ausgezogen und in Einzelhaft gesteckt."

Manipulation

Was ist in der Zeit mit ihren Eltern gewesen? Die seien, so Hilton, von den Verantwortlichen manipuliert worden.

Stimme für andere

Aufgrund ihrer Erfahrungen setze sich die Hotelerbin nun so sehr für Kinder ein - sie wolle eine Stimme für die Jüngsten sein, für jene, die sonst keine Lobby haben.