Paris Hilton: ''Wurde geschlagen und gewürgt''

Man kennt sie als Glamour-It-Girl, doch ihr wahres Ich zeigt Paris Hilton erst jetzt mit 39. In ihrer am 14. September auf YouTube erscheinenden Dokumentation This is Paris lässt sie tief in ihre Seele blicken. Darin spricht sie auch über ihre schreckliche Kindheit. Als Teenager im Internat sei sie von den Angestellten gequält worden: „Sie misshandelten uns körperlich, schlugen und würgten uns. Sie wollten uns Kindern Angst einjagen, damit wir nicht auf die Idee kämen, ihnen nicht zu ­gehorchen.“ Es sei eine ständige Folter gewesen.