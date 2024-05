Autsch! Paris Hiton zieht ihrem Sohn Rettungsweste falsch an

Im Netz geht es rund, weil Paris Hilton einen Fehler gemacht hat.

Paris Hilton steht einmal mehr in der Kritik, was ihre Qualitäten als Mutter angeht. Immer wieder geht es um Fragen der Sicherheit, unlängst waren die Kinder Hotelerbin, der einjährige Phoenix und die wenige Monate alte London falsch in ihren Autositzen angeschnallt.

Familienurlaub

Familie Hilton urlaubt derzeit auf Maui, genießt Sonne, Strand und Meer. Nun hat Paris (43) ein Video auf TikTok geteilt, dass ihr Söhnchen ganz vorbildlich im Wasser mit einer Schwimmweste zeigt. Doch Fans des ehemaligen It-Girls weisen sie auf ein alles entscheidendes Detail hin: Die Weste, der sogenannte "Puddle Jumper" ist falsch herum angezogen! Ein schwimmender Wulst muss nämlich vorne statt hinten angebracht werden.

Kein Shitstorm

So lässt sich ein nach vorne kippen verhindern. Auf TikTik geht es freundlicher zu als auf anderen sozialen Plattformen. Darum sind die Hinweise nett und unterstützend gemeint und kein Shitstorm. Es steht zB zu lesen:

Bin eine Schwimmlehrerin, schau, dass du den Puddle Jumper herumdrehst damit er ein schwebendes Jackerl wird. Gibt ihm auch die Möglichkeit seine Arme zu bewegen.

Die kleine Rettungsjacke ist falsch herum, aber du bist eine großartige Mutter. Genieße jeden Moment.

Überprüfe den Puddle Jumper nochmal, ich glaube er ist falsch herum.

Papa auch dabei

Detail am Rande: Es wäre auch ganz schön unfair, nur Paris in die Verantwortung zu nehmen. Immerhin ist ihr Mann Carter, der Papa der Kinder auch mit auf Urlaub.