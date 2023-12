Hilton-Sohn Phoenix: Windel erst nach 32 Tagen gewechselt

Paris Hilton traute sich davor nicht, das zu machen.

In der Welt der Stars ist so manches anders als bei "Normalos". So ist es auch, wenn sich Promis fortpflanzen. Gerne wird da mit Leihmutterschaft vorgegangen, Nannys sowieso und neuerdings holen sich viele auc Kinderkrankenschwestern ins Haus.

Darum Leihmutterschaft

Im Falle von Paris Hilton hat das "Auslagern" der Kinderangelegenheiten einen neuen Höhepunkt erreicht. Sie hat ihren Sohn Phoenix, sowie Tochter London von einer Leihmutter austragen lassen. Über die Gründe wird spekuliert, einmal sagte sie in einem Interview DAS dazu.

Viel Hilfe

Mit der externen Geburt war es aber nicht genug, auch seitdem die Babys da sind, holen sich Paris und Ehemann Carter Reum viel Hilfe. So gibt es Nannys und Krankenschwestern, die sich um Baby und Säugling kümmern.

Angst vorm Wickeln

Durch einen Ausschnitt von Paris' Realityshow bekommen Fans detaillierten Einblick in ihr Familyleben. So wickelt Paris ihren Sohn das erste Mal nach 32 Tagen! Davor hat es immer jemand anders gemacht. Vielleicht Ehemann Carter? Wir wissen es nicht, aber Schwester Nicky zeigt sich darüber geschockt. Sie habe das vermieden, weil sie Angst hatte, etwas falsch zu machen, heißt es. Im Netz wird sie dafür geshamed, doch einige meinen auch, man solle nicht über die urteilen.