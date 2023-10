Paris Hilton zeigt Sohn.... und das Internet lästert fies über ihn

Paris Hilton zeigt ihren Sohn und das Internet gibt sich erbarmungslos.

"Komisch aussehendes Kind!" ist noch eines der nettesten Kommentare. Denn unter den Fotos, die Paris Hilton jetzt von ihrem Sohn und sich gepostet hat, geht es ordentlich rund. Viele Kommentare sind tatsächlich sehr extrem - besonders, wenn man bedenkt, dass sie sich gegen ein Baby richten.

Geteilte Ansichten

Paris Hilton schreibt zu den Aufnahmen : "Mein wertvoller Engel Baby Phoenix ist das erste Mal in NYC." Sie zeigt ihren Sohn, der in ein Burberry-Outfit gewandet ist, wie er auf ihrem Schoß sitzt. Einige User nahmen die Bilder zum Anlass, um über den Kopf des Kindes zu spotten. Andere seien nur wegen der Kommentare hier. Und einige sprechen sich dezidiert gegen die Lästereien aus: "Stellt euch vor, ich bin ein erwachsener Mann und mache mich über ein Kind lustig!"

Baby im Jänner geboren

Hilton und ihr Mann Carter Reum hatten im Jänner bekannt gegeben, dass sie per Leihmutterschaft Eltern geworden sind. Mit dem Kind fühle sich ihr Leben so komplett an, schwärmt Hilton nun: "Ich liebe dieses Baby einfach so sehr."