× Pink Floyd veröffentlichen nach 28 Jahren Pause einen neuen Song

Musik-Sensation! Nach 28 Jahren-Studio-Pause bringen Pink Floyd jetzt den neuen Song ''Hey Hey Rise Up''. Eine Benefiz-Aufnahme für die Ukraine.

Vor 28 Jahren standen Pink Floyd das letzte Mal gemeinsam im Studio. Für die CD “Division Bell“ (1994) und den 2014 veröffentlichten Nachschlag „The Endless River“. Jetzt überraschen David Gilmour und Nick Mason mit einem brandneuen Song. Um Mitternacht kommt „Hey Hey Rise Up“. Eine Benefiz-Aufnahme für die Ukraine.

Zorn & Frust. Erst letzte Woche standen Pink Floyd dafür unterstützt von Tourmusiker Guy Pratt, Nitin Sawhney und dem Ukrainischen Sänger Andriy Khlyvnyuk der Band Boombox im Studio. „Wie so viele verspüren wir nur Zorn und Frust über diese niederträchtigen Akt bei dem in ein freies, friedlich und demokratisches Land einmarschiert wurde und unschuldige Menschen von einer Weltmacht ermordet wurden,“ erklärt Gilmour den Schnellschuss, für den er auch ein Snippet von Khlyvnyuk’s jüngst auf Instagram veröffentlichter Aufnahme des Ukrainischen Folk-Protest-Songs “The Red Viburnum In The Meadow" verwendete. Die Song-Einnahmen gehen an humanitäre Einrichtungen.

