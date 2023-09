Promiauflauf zum 20-Jahr-Jubiläum

Mit einem Promi- und Medienevent hat das FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center bei Kleinhaugsdorf an der tschechischen Grenze sein 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Seit 20 Jahren zählt FREEPORT zu den führenden Designer-Outlets in Österreich. Bei der Jubiläumsfeier konnten sich nun Medienvertreter*innen und Promis wie Roger Seunig (Sohn von Ronald Seunig und Eigentümer Excalibur City), Lydia Kelovitz (Influencerin und „Wildsau" von Richard Lugner), Sandra Bleidt (Vize Miss Austria), Maurice Beer (Privatier) und Melanie Schachinger (Marketing A1) vom riesigen Shopping-Angebot überzeugen.

© Roman Seidl v.l.n.r.: Nikolaus Fortelni (Magier), Lydia Kelovitz (Influencerin, Musikerin und „Wildsau" von Richard Lugner), Roger Seunig (Eigentümer Excalibur City), Thomas Seikmann (Geschäftsführer FREEPORT) und Sandra Bleidt (Vize Miss Austria 2023). ×

Nach der Eröffnung des FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Centers im Jahr 2003 hat vor allem das Jahr 2015 einen wichtigen Wendepunkt markiert. Mit der Übernahme durch österreichische Eigentümer wurde das Center an der Grenze Kleinhaugsdorf umfassend modernisiert. Ein Investment von über 10 Millionen Euro in den Umbau hat sich inzwischen bezahlt gemacht, der Umsatz wurde seit 2015 verdoppelt, mit jährlich rund zwei Millionen Besucher*innen. Auch die Top-Brands wie Adidas, Nike, Puma oder Tommy Hilfiger haben in den letzten Jahren viel Geld investiert, um ihre Shops zu vergrößern oder zu Flagship-Stores umzugestalten.

Zu den jüngsten Erweiterungen zählt s.Oliver, der sich rechtzeitig zum Jubiläum im neuen Look präsentiert. Eine neue Attraktion ist zudem der Retro-Shop der Familie Seunig, der Retro-Mode, -Jukeboxen, -Flipper, -Blechschilder oder Haushaltsgeräte wie Retro-Toaster und -Zuckerwattemaschinen anbietet.

„Outlets wecken den Urinstinkt der Jäger und Sammler, nur geht es hier um Schnäppchen. Man gibt Geld aus, hat aber das Gefühl zu sparen. Wir freuen uns über eine sehr dynamische Entwicklung unseres Standorts und eine anhaltend hohe Nachfrage bei den Mietern“, so Thomas Seikmann, Geschäftsführer von FREEPORT.

„Anlässlich unseres runden Jubiläums bieten unsere Stores nochmals 20 Prozent auf den regulären Outlet-Preis. Unser Nike Clearance Store, der einzige in ganz Österreich und Tschechien, lockt sogar mit Geburtstagsrabatte bis zu 50 Prozent“, so Seikmann.

Infos zu Freeport:



Das Fashion- und Designer-Outlet-Center hat täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, bis 21 Uhr geöffnet. Über die neue S3 sind es nur rund 40 Minuten Wiener Stadtgrenze bis nach Kleinhaugsdorf im Weinviertel. Auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern findet man rund 250 Marken in 75 Shops, unter anderem Calvin Klein, Guess, GAP, Under Amour und Wellensteyn.

Außerdem gibt’s natürlich auch jede Menge Gastronomie, wie ein böhmische Wirtshaus, KFC, Burger King und Starbucks. Gleich ums Eck von FREEPORT liegt übrigens das beliebte Ausflugsziel „Time Travel Museum Terra Technik“. Hier wird die Welt der Jukeboxen, Flipper und die Geschichte der Computer- und Entertainment-Games präsentiert. Merlins Tier- und Kinderwelt bietet für die Kleinen unzählige Highlights. Die Hotels wie das Juke Box Hotel laden zum Übernachten ein, eine Nacht gibt es hier bereits ab 29 Euro.